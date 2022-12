Jean-Marc Morandini : condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs

Jean-Marc Morandini avait plaidé la maladresse et l'humour lors de son audition le 24 octobre. Insuffisant pour les juges. L'animateur de télévision écope d'une peine d'un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs. "Le tribunal a considéré que dans les trois cas qui lui étaient soumis, il ne pouvait pas ignorer la minorité. Et comme je me réjouis que le tribunal ait ordonné une obligation de soins et il est inscrit au fichier des délinquants sexuels", a déclaré Me Francis Szpiner, avocat de l'association "La Voix de l'Enfant". Entre 2009 et 2016, il a échangé des messages à caractère sexuel avec deux adolescents et invité un troisième à un casting à son domicile pendant lequel il lui aurait demandé de se déshabiller et de se masturber. Des faits que l'animateur conteste. Ses avocats dénoncent un jugement trop sévère. Pour Me Corinne Dreyfus-Schmidt, "le tribunal a fait un peu fi de toutes les explications que nous avions données, notamment le fait qu'une des parties ait déclaré que monsieur Morandini ignorait sa minorité". L'animateur compte faire appel de cette décision. Il redeviendrait présumé innocent. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Dubail