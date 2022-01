Jean-Michel Blanquer : "Si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu, mais sur le fond ça ne changerait rien"

Jean-Michel Blanquer explique que depuis 24 heures, il entend beaucoup de choses. Ainsi, il lui est important de pouvoir s'expliquer. Sur le fond de l'affaire, le ministre estime qu'il est normal pour un membre du gouvernement de prendre des vacances. Il dit n'enfreindre aucune règle gouvernementale en faisant cela. Il estime également que les choses n'auraient pas changé s'il avait été ailleurs ou même à Paris. Le ministre de l'Éducation nationale fait ensuite savoir que la vidéo conseil de la Santé publique est tombée le 31 décembre. Il a travaillé le 1er janvier, notamment pour la transposition du protocole sanitaire pour les écoles avant de rentrer le 2 janvier 2022. En réalité, il a pris quatre jours de congé et a travaillé pendant ces quatre jours. Interrogé sur la possibilité de sa démission, Jean-Michel Blanquer a rappelé que nous sommes en période présidentielle et que le mot démission sera prononcé par bien des candidats. Mais il pense qu'il faut garder le sang-froid. Il a pris quatre jours de vacances. Il dit avoir travaillé pendant ses quatre jours de vacances. Ainsi, il ne croit pas qu'il y a là véritablement matière à accusation. Par contre, le ministre de l'Éducation nationale comprend le symbole d'Ibiza. Il reconnaît que la symbolique peut être une erreur. Cependant, il estime qu'on ne doit pas non plus tous les jours se battre sa coulpe parce que les adversaires ont envie de vous déstabiliser. Plus de détails sur l'intervention de Jean-Michel Blanquer dans la vidéo associée à ce descriptif. T F1 | Plateau Jean-Michel Blanquer.