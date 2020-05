Jean-Michel Constantin : "Le risque zéro n'existe pas"

Après l'annonce du déconfinement, le plus important pour le professeur Jean-Michel Constantin est d'arriver à gérer la recirculation du virus, "qu'il n'y ait pas trop de nouveaux cas" et "que les personnes les plus vulnérables se protègent". "On regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui est en train de se passer en Italie" a-t-il ajouté. Au sujet du retour à l'école, il a précisé que le risque zéro n'existait pas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.