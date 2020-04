Jean-Paul Belmondo fête ses 87 ans ce jeudi

Dans son appartement parisien, le confiné le plus célèbre de France n'a perdu ni son humour ni son rythme d'entraînement. Et pour le motiver, son ami Robert de Niro lui a souhaité son anniversaire. Sur les réseaux sociaux, Jean Dujardin adresse ses vœux à Jean-Paul le magnifique. Guillaume Canet, à Jean-Paul le professionnel, et Pierre-Richard à son ami. Le confinement pourrait aussi être le moment de se replonger dans ses films.