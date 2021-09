Jean-Paul Belmondo : l’adieu au Magnifique

Il était difficile de l'imaginer s'éloigner sur la pointe des pieds sans le générique de fin signé Ennio Morricone, ou sans ce décor à sa mesure, la cour d'honneur des Invalides. Mais quel titre donner à cette dernière scène ? Les souffles coupés, les regards embués, l'adieu est difficile. Ses deux aînés Paul et Florence, sa plus jeune fille Stella, et l'ensemble de ses petits-enfants sont d'abord venus saluer ce qu'ils estiment être son meilleur rôle : un père ordinaire qui, pour les amuser, devenait leur clown personnel. À Victor Belmondo, 27 ans et tout jeune comédien, d'incarner aujourd'hui cette ultime levée de rideaux. "Il était et restera un soleil. Le soleil ne s'éteint pas, il brille, il irradie partout, tout le temps. Lorsqu'il se couche, quelque part, il se réveille ailleurs", s'exprime le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. Un billet d'entrée pour l'éternité que notre irrésistible intrépide a sue gagner décennie après décennie. Cet hommage national a été célébré par Emmanuel Macron. "Belmondo fut le visage de tous les bouleversements de nos Trente Glorieuses. Sans prétention, nous aimons Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait", a-t-il déclaré. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.