Jean-Paul Belmondo, le symbole d’une époque

Jean-Paul Belmondo a traversé les années et les rôles avec la désinvolture de son époque. Il osait tout sans jamais être grossier, libre dans ses rôles et dans sa vie, à l'image des Trente Glorieuses qui l'ont célébré. Un temps d'insouciance et de légèreté que le sourire indolent de Bébel incarnait. L'acteur avait ses habitudes dans un restaurant du 7e arrondissement de Paris, le Café de l'Esplanade. Et à sa table, l'irrésistible charme agissait toujours. "Il aimait beaucoup les femmes Jean-Paul Belmondo. C'était un vrai charmeur. Et puis les femmes aimaient bien faire des photos avec lui, c'était dans les deux sens", nous a raconté Daniel Menitra, le directeur de l'établissement. Dans cette époque où rien n'était vraiment interdit ni inconvenant, Jean-Paul Belmondo réjouissait des millions de fans. "C'est surtout l'époque qui a changé, c'est le regard des autres. Les films, on les revoit toujours avec autant de plaisir, et puis ça fait du bien d'ailleurs. Ça fait du bien de voir cette liberté, de ne plus être toujours dans la peur de vexer qui que ce soit", s'est exprimé Laurent Gerra, imitateur humoriste.