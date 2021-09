Jean-Paul Belmondo : l’hommage de Claude Lelouch

Pour Claude Lelouch, Jean-Paul Belmondo était "la joie de vivre incarnée, une cour de récréation à lui tout seule. Il n'y a pas un enfant qui irait à l'école si ce n'est pas la cour de récré. Et Jean-Paul, c'était la cour de récré de la France. Ça ne l'empêchait pas non plus de dire des choses importantes, avec des films importants. Mais cette joie de vivre, ce côté positif, dans un monde où le négatif est si fort, ce qui a fait la force de Jean-Paul, c'est son côté positif". "C'est vrai que quand on sortait d'un film de Jean-Paul, on trouvait que la vie était un peu plus belle. Il nous donnait des forces, c'était l'acteur parfait, parce qu'il ne le jouait pas, il était le personnage. On croyait à toutes les histoires qu'il racontait, même les plus folles, les plus rocambolesques. Et moi, j'ai eu la chance de faire trois films avec lui et ça reste trois de mes plus beaux souvenirs", a raconté le réalisateur. "Il m'a donné des émotions, il m'a fait rire, pleurer derrière la caméra parce qu'à un moment donné, je n'étais plus au cinéma, j'étais dans la vie. Il savait toucher les cœurs des gens. Il savait faire rire, pleurer, mais surtout il pouvait aussi nous donner la chair de poule. C'est pour ça qu'il est unique, exceptionnel, et que c'était une immense star. Les stars, ce sont ceux qu'on aime voir même dans les films qui ne sont pas terribles", a-t-il poursuivi. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.