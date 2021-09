Jean-Paul Belmondo, un battant face aux épreuves

Il nous avait envoyé ce message l'an dernier en plein confinement à l'occasion de son anniversaire. Hémiplégique depuis vingt ans après un AVC, mais combatif et rigolard. C'était sa délicatesse à lui. Jean-Paul Belmondo ne donnait que le meilleur. En 35 ans d'amitié, son avocat ne l'a jamais entendu se lamenter sur son sort. Son compagnon de galère en centre de rééducation se souvient lui aussi. Ses parents lui avaient appris le courage. La vie lui a enseigné la pudeur dans l'épreuve. Après la mort accidentelle de sa fille aînée, Jean-Paul Belmondo est monté sur scène le soir-même. "C'est un homme qui a vécu avec ses douleurs, mais sans embêter le monde avec. Il aimait rire, il n'aurait pas voulu qu'on soit triste. N'oubliez pas que j'ai été un homme heureux et comblé par ma vie", confiait Bébel à son ami et réalisateur Jeff Domenech. Peut-être qu'il a su l'aimer, lui aussi, avec tant d'élégance. Et ce soir-là, au Festival Lumière en 2013, Quentin Tarantino a eu le mot de la fin.