Jean-Paul Belmondo : une légende française

Célébrités, anonymes, politiques, les réactions tombent par millier pour rendre hommage à une légende française. Légende si proche, presque ordinaire pour le réalisateur Jean-Philippe Labro. Il y a, bien sûr, les hommes politiques. Emmanuel Macron parle d’un “héros sublime” et résume : “En lui, nous nous reconnaissons tous”. En allusion à la célébrissime scène avec Richard Anconina dans “Itinéraire d’un enfant gâté”, Christophe Castaner écrit : «Il nous avait appris à dire “Bonjour”, et aujourd’hui nous allons devoir apprendre à lui dire au revoir...». Mais ce qui frappe, c’est de voir de grandes institutions de l’État communiquer sur cette disparition. “ Le chef d’état-major des armées, rien de moins, regrette que l'As des as s’en soit allé. Les sapeurs-pompiers de Paris refusent de valider le pronostic de l’acteur. “J’ai toujours pensé, disait-il, que le jour de ma mort, les gens parleraient de moi mais qu’après, ils passeraient à autre chose”. Sur les réseaux sociaux, des mots simples et jolis, comme : “Le lion est mort ce soir”, ou “Je vous aimais” d’une autre internaute. Sans doute, en partie, pour l’authenticité, le côté magnétique de la star. Et les archives en témoignent. Avec l'image de ce sportif tellement cabot, tellement charmeur, tellement Belmondo.