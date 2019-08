Jean-Pierre Mocky : un réalisateur inclassable

"Un drôle de paroissien", "À mort l'arbitre", le cinéaste français a signé plus d'une soixantaine de films avant de s'éteindre ce jeudi 8 août. Jean-Pierre Mocky a tourné jusqu'au bout, puisque sa dernière œuvre a été achevée il y a seulement deux mois. C'était un personnage haut en couleur, inclassable, iconoclaste, mais qui a traversé l'histoire du cinéma. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.