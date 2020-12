Jean-Pierre Morlec, le papy liveur au grand coeur

On le confond parfois avec le facteur. Mais Jean-Pierre est à son compte. Ce retraité de la SNCF, amateur de triathlon, s'est lancé dans la livraison à domicile en juillet dernier. "Le confinement a été la révélation. Tous les jours, je sillonne les rues de Rochefort et les alentours. Moi, je suis là pour rouler. Je suis le Forrest Gump de 2020", se réjouit-il. Un coup de pédale utile pour les commerçants du quartier. Même après le déconfinement, Christelle Sy, fleuriste - "La halle aux fleurs", continuera de faire appel à lui. "On l'appelle, et dans la minute qui suit, il est disponible. Ça peut être cinq ou six livraisons par jour". À Rochefort (Charente-Maritime), il est l'un des seuls à proposer des livraisons à domicile. Avec son vélo électrique, Jean-Pierre peut transporter jusqu'à 80 kg de marchandises. Des fleurs, du pain ou des packs d'eau pour des particuliers. Une fois par semaine, il fait les courses pour Annick qui ne peut plus se déplacer. Ces livraisons lui rapportent en moyenne 800 euros par mois. De quoi compléter sa retraite et payer les études de son fils. "Je ne veux pas que le côté matériel pour lui soit un frein. Je suis là pour l'aider à vivre son rêve", précise-t-il. Il parcourt environ 40 km à vélo, de jours comme de nuits. Certains soirs, à partir de 18 heures, il livre même des pizzas. "Il n'y a pas de travail déshonorant, il n'y a pas de petite tache. Il faut simplement le faire avec passion. Et on rend son activité belle", explique-t-il. Avec son statut d'autoentrepreneur, Jean-Pierre a des horaires flexibles. Certains soirs, il peut livrer jusqu'à 20 pizzas.