Jean-Pierre Pernaut : ces lieux qu'il aimait tant

Le terrain était sa cour de récréation. En avril 2018, avant d'interviewer le président de la République dans une école de Berd'Huis, un village de l'Orne, Jean-Pierre a d'abord questionné chacun des Français qu'il croisait. Difficile de réaliser qu'il est plus là. Ce mercredi matin, chez lui, au pied de la cathédrale d'Amiens, les habitants conjurent l'absence. Des portraits, des mots, une centaine de pages dans un supplément du Courrier picard, où Jean-Pierre avait commencé sa carrière. Les habitants de Sanary-sur-Mer, eux, l'ont adopté comme un enfant du pays. Ils sont si fiers d'être élus premier plus beau marché de France il y a quatre ans. Et ils sont si nombreux en France aujourd'hui à honorer ses souvenirs. Comme la gérante d'un restaurant de Sainte-Mère-Église, où Jean-Pierre avait déjeuné à l'occasion du 70ème anniversaire du débarquement. Jean-Pierre ne mettait pas de barrière, au contraire. Et ce n'était certainement pas le cas à Marseille en juillet 2016, à quelques heures du match France-Allemagne pour l'Euro, joué ce soir-là au Vélodrome. Ainsi, il était simple pendant 33 ans. T F1 | Reportage S. Pinatel, P. Limpens.