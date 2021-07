Jeff Bezos : l'espace, son nouveau terrain de jeu

Des étoiles plein les yeux. Jeff Bezos et ses trois compagnons de voyage laissent éclater leur joie après leur retour de l'espace. "Oh mon Dieu ! Les attentes étaient grandes et elles ont été largement dépassées", a annoncé le fondateur d'Amazon. Moins d'une heure plus tôt, le PDG de Blue Origin et son frère montaient à bord du vaisseau New Shepard. À leurs côtés, le plus jeune astronaute de l'histoire, Oliver Daemen, 18 ans et la plus vieille, Wally Funk, 82 ans. A quinze heures, filmée par des dizaines de caméras, la fusée décolle. Quelques minutes plus tard, les passagers découvrent la Terre. Trois minutes seulement d'apesanteur et c'est le retour vers la Terre. Le vaisseau a atteint les 100 kilomètres d'altitude qui marquent la limite de l'espace. Les quatre membres d'équipage ont droit désormais au titre et à l'insigne d'astronautes. La pionnière de l'aéronautique, Wally Funk, a attendu ce moment toute sa vie. "Waouh ! C'est le plus bel insigne de toute ma vie et j'en ai reçu un paquet", a-t-elle lancé. Après le vol de Richard Branson à bord du Virgin Galactic la semaine dernière, puis le vol Blue Origin de ce mardi 20 juillet 2021, l'ère du tourisme spatial est désormais ouverte. On estime le marché à 50 000 passagers par an d'ici dix ans. Mais, ce tourisme n'est pas sans risques. La suite dans le reportage ci-dessus.