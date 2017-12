Jérusalem : le pape lance un appel pour la paix

Les fêtes de Noël se sont déroulées dans une ambiance tendue en Palestine, notamment à Bethléem, le lieu de naissance de Jésus. L'ensemble de la région est en proie aux troubles depuis que Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Une décision critiquée à demi-mot par le Vatican. Pour son "urbi et orbi", le pape a prié pour la paix en Terre sainte et espéré une reprise du dialogue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2017 présenté par Julien Arnaud, sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.