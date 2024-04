Jeudi noir dans les aéroports : la galère des voyageurs

Sur l'île de Fuerteventura, dans les Canaries, à Madrid, en Espagne, ou Rome, en Italie, des vacanciers bloqués nous envoient des images et racontent leurs péripéties. L'île de Fuerteventura, une Française, Emmanuelle Rose, et son amie devaient la quitter ce jeudi 25 avril. Mais leur vol est annulé et la compagnie ne leur propose rien avant mardi 30 avril, soit six jours. Impossible, pour elles, d'attendre, elles ont donc dépensé 700 euros pour un autre vol prévu ce samedi 27 avril. À Rome, une touriste française, Sabrina, se pose la même question. Elle a accepté un vol de substitution prévu dimanche 28 avril par sa compagnie. C'est encore quatre jours à attendre et quatre nuits d'hôtel à payer. À Madrid, deux amis, Quentin et Samy, eux, n'ont ni le temps ni l'argent pour décaler leur départ. La seule solution, c'est de prendre un bus de nuit. Ce jeudi 25 avril, des dizaines de milliers de Français ne pourront ni atterrir ni décoller de l'Hexagone. À Marseille, par exemple, 150 vols ont été annulés, 160 à Nice. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Cressens, F. Moncelle, C. de Kervenoaël