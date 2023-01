Jeudi noir : journée de galère dans les transports

Pour être à l’heure ce matin à la caisse de son épicerie parisienne, Salima a dormi sur son lieu de travail. Et ce jeudi soir, pour rentrer chez elle en banlieue, quatre changements au lieu d’un seul. Les voyageurs sont fatigués, pas à cause du monde, les rames sont pleines, mais rien d'inhabituel. Non, ce sont les lignes fermées, les trains en moins, et donc les multiples changements qui double voir triple les temps de trajet. Iman va d’ailleurs finir son périple en taxi pour plus de 40 euros. Plutôt dans la journée, ce voyageur nous a raconté son trajet, quand un Américain en colère nous interpelle. « C’est une blague typiquement Français. Ils se moquent des gens », disait l’Américain. La grève à Paris, ce n’était pas dans son plan. Beaucoup plus détendues, les automobilistes d’Antibes (Alpes-Maritimes) sur la route du retour. Sur la route, il y a beaucoup plus de covoiturages que ce mercredi. C’est ce que nous confirme l’un des leaders du secteur. Prendre la voiture, c’était sûrement la bonne option ce jeudi matin. La trame était saturée, car le métro voisin est tombé en panne, problème informatique. Cela fait plus de deux heures que cette habitante collectionne les problèmes. Dans la gare en revanche, c’était beaucoup plus calme. Vos trains, bus et métro devraient circuler normalement dès vendredi matin. TF1 | Reportage T. Jarrion, L. Baqué, A. Flieller