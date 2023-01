Jeudi noir : la grande débrouille des Français

Pour se rendre au travail jeudi 19 janvier, il va falloir faire preuve de stratégie, comme une coiffeuse, qui habite à plus de 100 kilomètres de son salon. "Avec mon équipe, on va faire des heures décalées. Moi, je viendrai un peu plus tard, je finirai donc plus tard. D'autres vont miser sur le télétravail. Les Français devront s'organiser. Mais comment faire quand l'école va rester fermée ? Pour Jean-Marc et son mari, ils n'ont pas le choix, ils ont dû annuler tout leur rendez-vous professionnel pour s'occuper de leur fille et même de ses copains de classe. "Avec les familles de l'école, on s'est organisé. Demain, ce sera moi qui garde les enfants", lance-t-il. Sophie, elle, gère un studio de danse pour adultes et enfants. La solution est donc toute trouvée, "je les garde ici, ils font du coloriage, ils font du dessin, de la peinture, sachant qu'on est tous ici. Ils adorent aller au travail de papa et maman, mais ici, ils sont comme à la maison”, s’exprime-t-elle. Mais l'idéal, c'est quand les grands-parents sont tout près. Chacun y trouve son compte. Des solutions de dernière minute pour des parents parfois désemparés, alors que trois quart des enseignants sont mobilisés. TF1 | Reportage L. Adda, M. Kouho, F. Jolfre