Jeune homme tué lors d'une battue : prison ferme requise contre deux chasseurs

La réquisition était sévère pour le chasseur en cause et le directeur de battue. Le procureur a demandé six mois de prison ferme pour les deux hommes et le retrait de leur permis de chasse. Selon Me Benoît Coussy, avocat des parties civiles, la décision est inédite. Il y a deux ans, Morgan Keane a été tué dans sa propriété du Lot alors qu'il coupait du bois. Dans l'obscurité, le chasseur, qui n'avait son permis que depuis quelques mois, avait cru voir un sanglier. De nombreux proches ont assisté au procès comme son frère et ses amis. À la barre, le tireur s'est excusé et a reconnu son erreur. Pour le procureur, le directeur de la battue est, lui aussi, responsable, car la partie de chasse était mal organisée. Une conclusion très rare qui soulage les proches de Morgan, mais contestée par son avocate. Après le drame, les amis de Morgan ont créé un collectif. Ils réclament des mesures pour encadrer la chasse. Cette saison, 90 accidents ont été recensés. Les juges rendront leur décision le 12 janvier 2023. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe