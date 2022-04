Jeunes et millionnaires, la folie des réseaux sociaux

Son visage ne vous dira probablement rien du tout. En revanche, vos enfants le connaissent peut-être, car Duncan Joseph est une star de TikTok. Ses imitations d'une mère de famille américaine lui ont permis de dépasser les quatre millions d'abonnés sur le réseau social. En nous promenant avec lui sur Hollywood Boulevard à Los Angeles, nous avons pu mesurer l'ampleur de sa célébrité auprès des plus jeunes. À seulement 19 ans, Duncan habite à 2 000 km de chez ses parents. Mais il n'a aucun problème à assumer seul un loyer de 3 000 euros, car il gagne beaucoup d'argent. Chaque jour, il publie une nouvelle vidéo sur TikTok. En échange, le réseau social lui verse jusqu'à 25 000 euros par mois, en fonction de son succès. "Plus mes vidéos font de vues, plus je reçois d'argent", précise-t-il. Telle une star de cinéma, Duncan a engagé un manager, notamment pour l'aider à générer des revenus supplémentaires. "Il reçoit aussi de l'argent de certaines marques qui fait du placement de produits et de certaines maisons de disques quand il référence leurs musiques dans les descriptions de ses vidéos", explique Josh Deangelis, manager - Palette MGMT. La plus fortunée sur la plateforme est Charlie Damelio. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. De Précigout, J. Corbillon, B. Fenwick