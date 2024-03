Jeunes et obésité : des solutions pour en sortir

Dans la cuisine, quatre adolescents apprennent à changer leur alimentation. La préparation du repas est supervisée par une diététicienne. L'objectif est de joindre la théorie à la pratique. Ces jeunes, atteints d'obésité, se rendent régulièrement dans le centre. Durant cette période de vacances scolaires, Nolan et Steeve partagent une chambre. En près de deux ans de suivi, ils ont grandi et ont perdu chacun cinq kilos. Au-delà de la perte de poids, l’important, c’est que les adolescents se sentent mieux dans leurs baskets. Pour cela, de nombreuses activités sont organisées, comme dans une patinoire. Il y a deux ans, Louise nous l’assure, elle aurait été beaucoup plus réticente à chausser des patins. À cet âge, la confiance en soi, c’est souvent ce qui manque le plus. Le parcours de soins est long. En moyenne, les jeunes restent suivis entre deux et cinq ans dans le centre. TF1 | Reportage L. Barbier, L. Lemaître, A. Coulon