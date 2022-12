Jeunes supporters : des étoiles plein les yeux

Ils jouent le match des Bleus contre les rouges avant l'heure. À l'entraînement des jeunes du club de Nivillac, dans le Morbihan, certains se prennent pour leur idole. "Moi, je suis Giroud, parce que je l'aime bien et il marque beaucoup de buts de la tête", lance Lucas, attaquant des U9. Pas de chance sur ce terrain, alors nous allons voir jouer les plus grands. C'est un but pour les rouges dans les dernières secondes, malgré un grand "Hugo" dans les cages. Sur le terrain, tous les esprits sont déjà tournés vers les demi-finales de ce soir, opposant la France au Maroc. Tous sont pressés d'assister aux duels de stars et tous misent sur la victoire tricolore. "Un score de 3-0 ou encore 2-1, et but de Mbappé et Giroud..." Voilà les pronostics de ces jeunes joueurs. Pour leur match à eux, c'est donc 1-1 comme score final. Les petits Bleus gagnent au tir au but. Une fois les crampons rangés, ils se mettent au dernier préparatif avant le match. À moins d'une heure du coup d'envoi, les supporters sont prêts, il ne reste plus que les voix à échauffer. TF1 | Reportage S. Guerche, F. Bourdillon)