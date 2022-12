Jeunes supporters : les Bleus les ont fait rêver

Le réveil était un peu difficile ce lundi matin pour les joueurs du club de Nivillac. De la déception, mais aussi la conscience d’avoir vécu un moment de sport exceptionnel. “C’était peut-être un peu triste, mais après, on a réussi à aller en finale quand même, c’est déjà un exploit. On ne peut pas faire cela souvent”, nous confie un jeune joueur. Hier soir, au bar de la commune, tous les jeunes ont vibré derrière les Bleus, jusqu’aux derniers instants. “C’était dur, c’était intense, tout le monde était stressé", explique l'un d'entre eux. Aujourd’hui, la séance de tirs au but perdue est encore dans tous les esprits, mais on préfère retenir la performance exceptionnelle de Kylian Mbappé.