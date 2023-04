Jeux d'argent : l'âge bientôt vérifié grâce à un logiciel intelligent ?

L'âge minimum requis pour miser de l'argent sur des jeux de hasard en France est de 18 ans. Et bientôt, pour acheter un jeu à gratter, vous devrez peut-être accepter d'être filmé ou de scanner votre visage à la caisse. Le buraliste saurait automatiquement si avez plus ou moins de 18 ans. La loi l'autorise déjà à demander une carte d'identité mais ce n'est pas toujours évident, comme l'explique Jean-François Vigo, buraliste à Maurepas. Dans ce bureau de tabac des Yvelines, même les plus jeunes reconnaissent l'aspect dissuasif du système. Certains trouvent que c'est une bonne idée, mais ils se demandent si c'est légal. Les développeurs jurent que les analyses seront anonymes et que les photos ne seront jamais stockées. Cette intelligence artificielle, entraînée sur des millions de visages, est d'ailleurs déjà utilisée en Estonie dans certains supermarchés pour la vente d'alcool, ou dans certains pubs proposant des jeux d'argent au Royaume-Uni. C'est d'ailleurs à Londres que les créateurs de ce logiciel sont installés. Notre correspondante sur place est allée à leur rencontre, une occasion de tester sa fiabilité. Selon Robin Tombs, cofondateur de YOTI, la marge d'erreur est de un an et demi environ. L'entreprise espère s'implanter dans notre pays pour aider les commerçants qui vendent de l'alcool ou pour vérifier l'age des utilisateurs du site pornographique. TF1 | Reportage D. de Araujo, E. Sterne, J. L. Perez