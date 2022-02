Jeux d’argent : les ados trop accros ?

La loi interdit la vente de jeux d’argent aux mineurs dans les points de vente comme en ligne. Mais pour ceux que nous avons rencontré, ce n’est manifestement pas un problème. Une spécialiste des addictions a dirigé une enquête réalisée auprès de 5 000 jeunes entre 15 et 17 ans. Interrogés à propos de leur pratique, ils sont 12% estimés avoir un comportement à risque. Une part qui a triplé en moins de 10 ans. Les spécialistes de l’addiction dénoncent la libéralisation des jeux en ligne. Une pratique valorisée par la publicité et surtout très accessible. Pour jouer, il suffit de mentir sur son âge et de se procurer la carte bleue d’un proche. Et c’est d’ailleurs, l’autre sujet d’inquiétude révélé par cette enquête. Les adolescents interrogés disent ainsi avoir commencé vers 13 ans , souvent par des jeux de grattage. Face à cette situation, l’autorité de régulation des jeux demandent à tous les opérateurs de renforcer les contrôles d'identité vis-à-vis des mineurs. T F1 | Reportage L. Pinatel, L. Adda, M. Merle