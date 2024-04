Jeux d'argent : les Français aiment gratter

C'est peut-être un jour de chance pour Georges et Sylvanna. Ils ont pris deux tickets chacun pour huit euros, dans l'espoir de gagner plus. Ce sera pour une autre fois, mais le couple ne désespère pas. Ils dépensent plus de 200 euros par mois dans les jeux d'argent et de plus en plus souvent. Loto, jeux de casino et paris sportifs font la cotte. En 2023, le chiffre d'affaires des jeux d'argent atteint les 13 milliards et demi d'euros dans l'hexagone. Il y a une hausse de 3,5% comparé à 2022. Derrière son comptoir, Christophe Carpentier, président de la Fédération des buralistes de Lille (Nord), note que les tickets à gratter sont de plus en plus prisés des clients. Les joueurs sont partout dans le pays. Philippe est un habitué de Combourg (Ille-et-Vilaine). Renouvelés tous les mois, les nouveaux jeux sont souvent les plus attractifs, mais ce n'est pas la seule explication de l'augmentation du nombre de joueurs ces dernières années. Un Français mise en moyenne cinq euros par semaine dans les jeux d'argent. TF1 | Reportage M. Debut, K. Gaignoux, M. Ragazzi