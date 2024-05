Jeux de hasard : un couple décroche deux fois le gros lot le même jour

Le même jour, ils remportent chacun 1,8 million d'euros. Une double victoire pour le couple qui gagne au total 3,6 millions d'euros. C'est dans un bureau de tabac près de Lyon que les conjoints jouaient chaque jour depuis des années à ce jeu de tirage. "Madame a fait la même grille, et monsieur a fait pareil en changeant un numéro. Et tous les numéros sont sortis", explique Sonia Chabbi, gérante du bureau de tabac. Ils avaient seulement une chance sur deux millions de remporter le gros lot, mais le remporter deux fois, c'est du jamais-vu dans l'histoire de la Française des Jeux. "Ce n'est jamais arrivé qu'un couple remporte chacun un jackpot pour le même tirage.", s'exprime Isabel Cesari, responsable accompagnement et expérience gagnants de la Française des Jeux. C’est un heureux hasard qui donne envie aux autres clients de tenter leur chance. "On a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça participe énormément quand même", lance un client. Le couple, qui souhaite rester anonyme, prévoit d'utiliser les gains pour créer une association d'aide à l'enfance. TF1 | Reportage S. Agi, E. Nappi, L. Romanens