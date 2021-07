Jeux de jardin : le succès des portiques

Pour Marin et sa sœur Violette, c'est la nouvelle attraction de l'été. Leur mère, longtemps en télétravail avec la crise, a investi 400 euros dans ce portique. Le prix de la tranquillité. Cette tendance n'est pas prête de s'arrêter. En magasin cet été, c'est le produit star. Les ventes ont déjà augmenté de 38% en un an. "Là comme vous pouvez voir, ce sont des portiques en préparation des commandes qui ont été faites sur le net par nos clients, qu'on a préparées ce matin. C'est vraiment le phénomène du moment avec le beau temps qu'on a actuellement", a expliqué un directeur qui croule sous les commandes. Compter 120 euros et deux heures de montage pour les modèles premier prix, avec juste une ou deux balançoires. Un petit peu plus pour les autres références. Alors, comment ces marques ont-elles réussi à relancer ce jeu de plein air, vieux de plus de 50 ans ? Réponse dans le Loir-et-Cher, chez ce spécialiste des portiques en métal. On en fabrique ici un millier par jour, plus 30% par rapport à d’habitude. Il y a encore quelques années, l'entreprise ne travaillait qu’à partir de ces tubes en acier. Désormais, elle utilise aussi beaucoup de bois. Un matériau plébiscité par les familles, car plus esthétique dans les jardins. Mais, la tendance ne s'arrête pas là. L'avenir du portique, ce sont maintenant ces aires de jeux de plus en plus grandes, avec une tour et beaucoup plus d’agrès. Sur Internet, on trouve même des bateaux, voire des châteaux forts. Cette autre marque est justement spécialisée dans les éléments modulables. Ici, on peut rajouter une maisonnette, un bac à sable ou encore un trampoline. Mais, tout cela a un prix : les aires de jeux se vendent jusqu'à 1 600 euros. C’est quatre fois plus qu'un portique classique.