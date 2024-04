Jeux de l'Arctique : complètement givrés !

Vous la pensez endormie, mais la vallée du sud de l'Alaska (États-Unis) est pourtant en pleine ébullition. Les Jeux de l'Arctique ont réchauffé la ville de Palmer. Cinq kilomètres de course avec des raquettes à neige en bois. Entre sport et traditions, ce sont des JO un peu spéciaux. Choc des époques entre les athlètes et le moyen de déplacement inventé il y a quatre mille ans par leurs très vieux ancêtres. Ils sont tous mineurs. Cette année, ce sont 2 000 athlètes. Ils ont eux aussi leur cérémonie d'ouverture et leur flamme. Parmi les vingt sports, on trouve toutes les disciplines bien connues des jeux divers modernes. Les spectateurs se déplacent surtout pour les sports arctiques. L'un des plus redoutés est le tirage de tête. Les Jeux Arctique existent depuis 55 ans. Dans les conditions extrêmes, peu d'épreuves se déroulent en extérieur. Avant l'édition au Canada dans deux ans, nous ne voulions pas rater la dernière compétition, il s'agit d'une bataille entre danse et musique de deux équipes en face-à-face. Grâce aux Jeux Arctique, les traditions se perpétuent et ces "gens du nord" en sont si fiers. TF1 | Reportage Y. Hovine, R. Reverdy