Jeux de Paris : la grande Armada se prépare sur la Seine

C'est la dernière ligne droite avant le lever de rideau, grandiose et contraignant à la fois. À Paris, les croisières touristiques se poursuivent jusqu'à l'interdiction de navigation prévue une semaine avant le 26 juillet pour pavoiser le fleuve. Une grosse perte de chiffre d'affaires en vue pour les professionnels du secteur, mais le jeu en vaut la chandelle. Encore faut-il une flotte irréprochable ? Parmi les 108 navires sélectionnés par le Comité d'organisation, il y a l'Hirondelle de la compagnie des bateaux Mouches ou plutôt ce qu'il en reste. Le bâtiment de 60 mètres a perdu 45 tonnes de métal et de verre pour accueillir une nouvelle propulsion électrique. Tout a été modernisé pour les athlètes. Un peu plus loin, un deuxième bateau, celui d'une autre société, les Vedettes de Paris, attend un lifting. La direction redoute, elle aussi, de gagner un peu moins d'argent cet été, malgré les compensations financières de Paris 2024, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais à aucun moment, la société n'a pas hésité à engager les cinq exemplaires qu'elle possède. Avec une capacité de 250 passagers, le Paris Trocadéro, 100% électrique, est déjà prêt pour le show du siècle, même si le débit et le niveau de la Seine donnent des sueurs froides aux organisateurs depuis quelques semaines. Qui sont les autres opérateurs triés sur le volet ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Santicchi, C. Neulac, G. Parrot