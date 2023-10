Jeux de Paris : la grande crainte des transports

Les responsables du chantier sont confiants, le calendrier sera respecté. Pour rejoindre le stade de France, il a fallu construire une immense passerelle en acier, surplombant 42 voies de trains. Le prolongement de la ligne 14 est sur le point d'aboutir mais quatre lignes supplémentaires de métro manqueront tout de même à l'appel lorsque les JO seront lancés en juillet 2024. On a regardé les chiffres, 200 kilomètres au total, 36 milliards d'euros, pourquoi tout ne sera pas terminé pour les JO en 2024 ? C'est parce que la France a fait preuve de beaucoup d'optimisme dans le dossier envoyé au comité olympique. La RATP multiplie les investissements pour les JO, mais les syndicats critiquent le calendrier. La région Île-de-France mobilise plusieurs programmateurs qui modélisent tous les déplacements à venir pour les sept millions de visiteurs attendus pour les JO. « Si jamais la ligne B tombe en panne, il va falloir qu’en appuyant sur un seul bouton, on ait le plan B prévu pour ça. On va avoir plein de scénarios de dysfonctionnement, et pour chaque scénario, on aura une réponse", explique Laurent Probst, Directeur général d'Île-de-France Mobilités. Un dernier dossier qui coince, l'accès au transport pour les personnes handicapées. Pour les JO, il y aura bien des voitures navettes réservées aux visiteurs en fauteuils roulants, mais c'est moins ambitieux que ce que Paris avait promis lors de sa candidature. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta