Cluedo, Trivial Pursuit, Monopoly, ces jeux de société ne se sont jamais aussi bien vendus. Malgré l'omniprésence des tablettes et des écrans en tout genre, il s'en vend chaque année près de 12 millions en France. De nombreux bars et cafés profitent de ce succès et proposent désormais des centaines de jeux à disposition de leurs clients.