Jeux olympiques : ça ne se passera pas qu'à Paris

Ils attendent avec impatience. Dans un an, les JO de Paris auront lieu aussi à Châteauroux. La ville s'apprête à accueillir toutes les épreuves de tir. Un événement de taille. Tout le monde compte bien tirer profit de ce coup de projecteur mondial. Les gîtes d'un propriétaire sont déjà tous loués pour juillet 2024, du jamais vu ! Ses futurs locataires, une délégation étrangère tenue secrète. Au total, neuf villes en France vont accueillir les compétitions, mais une multitude de petites communes vont voir venir des familles, des touristes et des sportifs du monde entier. À Houlgate, 2 000 habitants, des judokas et des escrimeurs viendront s'entraîner dans une salle flambant neuve. Pour attirer les Français, peut-être même les Américains, monsieur le maire a investi 50 millions d'euros. "Si les Américains viennent, ça veut dire que Houlgate a franchi cette mare où nous sommes reconnus comme un centre où on peut être dans le très haut niveau", confie-t-il. L'objectif des organisateurs est que tout le monde profite de l'événement. Pour 58% des Français, les JO auront un impact positif sur l'image du pays. TF1 | Reportage I. Rachati, A. Lebranchu, C. Parédés