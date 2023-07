Jeux olympiques de Paris : une torche pour s’enflammer

C’est grâce à elle que Paris va s’enflammer, soixante-dix centimètres d’acier, fabriquée entre la Loire, la Moselle et le Calvados. Le symbole olympique est présenté pour l’occasion par le plus grand athlète des jeux, frappé par la légèreté de l’objet. Usain Bolt n’a pas pu s'enfuir avec, parce que la présentation avait eu lieu sur la Seine. La même où aura lieu la cérémonie d’ouverture des jeux dans un an et un jour. Cela se rapproche. Dès le 8 mai 2024, au départ de Marseille, la torche entamera un tour de France grâce à 11 000 relayeurs. La torche ou plutôt les torches. Près de 2 000 exemplaires seront conçus pour couvrir la distance et prévenir les accidents. Cette même torche allumera aussi la vasque des jeux paralympiques. C’est un symbole d’unité, et on l'espère, de fête. Le petit rassemblement prévu pour l’occasion à la Tour Eiffel n’est qu’un avant-goût du 26 juillet 2024, quand le monde entier attendra qu’enfin jaillisse la flamme. TF1 | Reportage S. Millanvoye, M. Merle