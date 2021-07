Jeux olympiques de Tokyo : Clarisse Agbégnénou décroche enfin la médaille d'or

Serait-elle tombée amoureuse du tatami qu'elle ne veut plus quitter, du joyau qu'elle ne cesse de regarder depuis ce podium tant désiré ? Clarisse Agbégnénou est championne olympique. ”Enfin ! C'était la plus dure journée mentalement, mais finalement, c'était la puissante. J’ai cette médaille enfin” a-t-elle dit après sa victoire. La finale était d'une agressivité et d'une tension rare. Elle a été vécue intensément par le clan français à Tokyo ou dans son club de Champigny-sur-Marne. Au bout de 4 minutes 30 de combat, la revanche a été obtenue. La Française a vaincu la judokate slovène qui l'avait privée de l'or à Rio. Réagissant sur ce sacre, la judokate Amandine Buchard, rappelle que Clarisse Agbégnénou était attendue. "C’est encore plus dur de performer quand on est attendu. Elle l'a fait et je suis très très fière d'elle” a-t-elle ajouté. L'émotion de la nouvelle championne olympique s'est propagée bien au-delà de ses proches. Clarisse Agbégnénou est tellement appréciée, si généreuse, si respectueuse de ses adversaires, si talentueuse, assurément la plus grande judokate française de l'histoire.