Jeux Olympiques de Tokyo : les images du jour

C'est leur trésor, leur pépite d'argent, de bronze, qu'elles ne veulent plus lâcher. Toutes les deux ont séché leurs larmes avant de savourer. Sarah-Léonie Cysique d'abord, privée d'or olympique, disqualifiée en finale en judo suite à un mouvement jugé dangereux. "Là, ce ne sont plus des larmes de tristesse, ce sont des larmes de joie. Je suis vraiment contente de moi et de ce que j'ai accompli jusque-là. Et je suis très très fière de cette médaille (d'argent) aujourd'hui", s'exprime la judokate française. L'émotion d'une médaille olympique a envahi Manon Brunet dès son dernier coup de sabre. Le bronze, un soulagement, une revanche après sa demi-finale perdue un peu plus tôt. "Je l'ai fait, ouf. Franchement après la demi-finale, je ne pensais pas pouvoir me battre encore. J'ai tellement pleuré, j'étais même pas sortie de la piste que j'étais en train de dire aux autres que je n'y arriverais pas", confie-t-elle. L'entraîneur de la sabreuse était si fier, mais finalement si calme comparé à un Australien après le titre de sa nageuse. Pourquoi faudrait-il se retenir après les sacrifices pour atteindre le niveau de synchronisation des plongeurs britanniques Tom Daley et Matty Lee ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.