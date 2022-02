Jeux olympiques d'hiver 2022 : deux nouvelles médailles d'argent pour la France

Il y a d'abord eu le bonheur solitaire sur le podium, puis la joie collective dans l'aire d'arrivée et plus tard en France par écrans interposés, le partage avec ses parents. À Tignes, la station du skieur Johan Clarey, la fierté s'affiche jusque sur les vitrines. Dans le magasin familial, sa sœur réalise à peine. Elle était l'une des premières à échanger avec son frère après la course. Anaïs Chevallier-Bouchet a aussi vécu une journée intense. Elle est médaillée d'argent au biathlon. "C'était vraiment une course dure et exigeante, il fallait être concentrée. Je suis contente de mon ski et de mon tir. C'est parfait, tout va bien". L'équipe de France est lancée. Elle a remporté trois médailles d'argent en trois jours et espère l'or pour bientôt. TF1 | Reportage D. Piereschi, Y. Matisse, F. Marchand, Y. Hovine, H. Massiot, C. Abel, P. Veron, V. Belgrand-Barbier