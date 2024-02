Jeux Olympiques : et si vous deveniez garde-frontière !

Dans les mains de ces élèves, dans la vidéo en tête de cet article, il y a de faux documents d'identité dont il faut scruter minutieusement chaque détail. Dans deux semaines, ils devront savoir les reconnaitre en quelques minutes seulement s'ils vont devenir garde-frontière. Après un passage sous ultra-violet, l'authenticité des documents, comme les cartes d'identité, est assez facile à prouver. Celle des passeports, en revanche, s'avère plus compliquée à vérifier. Il faut repérer ce qu'on appelle le "fil de sécurité". Environ 250 nouveaux gardes-frontières sont formés pour les Jeux Olympiques, c'est deux fois plus que d'ordinaire. Tout le monde peut postuler, il suffit d'avoir son baccalauréat et un casier judiciaire vierge. Les nouvelles recrues n'auront qu'un seul but, celui d'éviter les heures d'attente dans les aéroports. Chaque jour, pendant les JO, 250 000 voyageurs doivent arriver. La police s'engage à leur faire passer la frontière en 45 minutes maximum. Mais il faut rester vigilant même quand les touristes s'impatienteront cet été. Le recrutement des non-policiers en tant que garde-frontière est un dispositif inédit dans l'Hexagone. Le pays dispose de deux ans pour former les premiers acteurs de la sécurité des JO. Chaque année, 60 000 personnes recherchées tentent d'entrer en France par les aéroports parisiens. TF1 | Reportage M. Bajac, H. Massiot, G. Brenier