Jeux olympiques : les réservations en baisse dans les hôtels

En plein cœur de la capitale, au plus près des épreuves olympiques, l'emplacement semble idéal pour l’hôtel Hélussi. Et pourtant, aucune nouvelle réservation depuis un mois et selon Fabienne Ardouin, la propriétaire, les raisons sont nombreuses. Emmanuelle Barbat, hôtelière, pensait avoir fait la bonne affaire en louant des chambres aux comités olympiques, sauf qu'il y a un mois, comme le contrat les y autorise, une partie des chambres a été annulée. Un manque à gagner de 230 000 milles euros. Pour l'instant, une des chambres est affichée à 450 euros, son prix va sans doute devoir baisser pour les JO. Chez les particuliers, pour l'instant, il n'y a aucune baisse des prix. Sur une plateforme de location, un appartement de 50 mètres carrés sur les Champs-Elysées, passe de 407 euros à 2600 euros pendant les Jeux. À ce prix-là, il n'a pas encore trouvé preneur. À Paris, 50% des chambres restent, à ce jour, disponibles. Les Jeux Olympiques seraient-ils une opération perdante pour les hôteliers ? Pas forcément, selon Olivier Petit, directeur général d'In Extenso. TF1 | Reportage B. Delaubert, W. Wuillemin, A. Janon