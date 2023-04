JO 2024 : des bouchons recyclés aux premières loges à Paris

L'Arena Porte de la Chapelle s'apprête à accueillir les épreuves de gymnastiques et de badminton. Marius Hamelot, cofondateur de Le Pavé, a 28 ans et joue gros pour les JO. C’est le concepteur des sièges qui accueilleront les spectateurs. Les sièges sont fabriqués à 100 % de déchets plastiques, qui ont été récupérés et transformés localement. Il devra en fournir 8 000, pour recouvrir l’ensemble des gradins cet été. Mais avant d'occuper cette glorieuse place, ces sièges en plastiques recyclés, ont eu une autre vie. Et c’est dans un entrepôt d’Aubervilliers, à seulement quinze minutes de l’enceinte olympique, que les bouchons ont été triés, puis broyés, pour obtenir des copeaux. Pour avancer, la start-up collabore également avec la PME d'Eure-et-Loir, chargée de découper les plaques et de leur donner leur forme définitive. La petite entreprise de Seine-Saint-Denis, s’appuie désormais sur le savoir-faire de son nouveau partenaire. Innover et se dépasser, c’est aussi cela l’enjeu des JO, pour la France. Au total, près de 1 500 petites et moyennes entreprises venues des 85 départements, travaillent actuellement sur les ouvrages olympiques. TF1 | Reportage J. Roux, J.Y Mey