Plus vite, plus haut, plus cher : ces Français qui veulent tirer profit des JO

Deux salons, une cuisine moderne et quatre chambres, le tout se trouve dans un appartement chic de 200 mètres carrés idéalement placé dans le seizième arrondissement de Paris. C'est un petit bijou dont Anita compte bien profiter pendant toute la durée des Jeux, du moins sur son compte en banque. C'est le triple du prix habituel, voire plus. Trois associés, dont Julien Cohen, ont bien flairé l'affaire. En échange d'une commission, leur agence propose de s'occuper de louer votre appartement l'été prochain, en 2024, à prix d'or. Sur internet, certains hôtels aussi s'en donnent à cœur joie : un prix multiplié par douze, par exemple, pour l'un d'entre eux. En moyenne, à Paris, c'est plus 314 % par rapport à l'été 2023. S'agit-il d'une pratique abusive ? Non, c'est juste habituel en période d'affluence, selon Kevin Machefert, directeur général du groupe d'hôtels Machefert Group. Et il n'y a pas que le secteur privé qui veut tirer profit de l'événement. Dans les transports, la RATP prévoit de doubler le prix du ticket de métro l'été prochain, en 2024 : quatre euros par trajet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Desmoulins, P. Corrieu, M. Merle