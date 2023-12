Jeux olympiques : qui sont les volontaires ?

Pour l’instant, les voitures traversent toujours l’esplanade des Invalides, à Paris. Mais l’été prochain, pour les épreuves de tir à l'arc, l’avenue sera recouverte de pelouse et des volontaires disposés tout autour. Rien que sur ce site, il y aura 400 bénévoles, non rémunérés donc, mais indispensables. Le recrutement des volontaires vient de se terminer. Il y en aura au total 30 000 pour les Jeux olympiques, puis 15 000 pour les Jeux paralympiques. Leur mission est de participer à l’organisation dans l’ombre, accompagner le public et assister les athlètes en installant les starting-blocks ou en ramassant les balles. Les 45 000 personnes choisies par Paris 2024 sont majeures, à peu près autant d'hommes que de femmes, mais tous ces profils seront contrôlés. Nous avons vérifié, selon nos informations, 60 agents de police spécialisés ont déjà commencé les vérifications. Il examine notamment les casiers judiciaires. En plus des volontaires Paris 2024, il y en aura d'autres recrutés par les départements, les villes. Ils seront 5 000 bénévoles dans la ville de Paris. TF1 | Reportage Q. Fichet, J.P. Héquette