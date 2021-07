Jeux olympiques : Tokyo ne sera pas à la fête

Ne parlez pas de village, mais de forteresse olympique. Les chambres des athlètes se trouvent derrière ces grilles. Interdiction pour eux de se balader dans Tokyo. Pour les sportifs, le plus difficile restera sans doute ces stades flambants neufs qui sonneront bien creux sans spectateurs. Dans cette arène de tennis, qui a coûté 80 millions d'euros par exemple, Novak Djokovic ou Naomi Osaka se sentiront bien seuls. La déception est énorme pour ceux qui ont déjà acheté leur ticket, même s'ils seront remboursés après les jeux. Des jeux qui se passeront donc devant la télévision pour cette famille franco-japonaise de la banlieue de Tokyo. Pas plus d'engouement le soir venu à Shibuya, le carrefour le plus connu du Japon. Avec l'état d'urgence, les habitants sont invités à rentrer chez eux après 20 heures. Les panneaux géants s'éteignent pour éviter que les rassemblements. Ils ne diffuseront pas même la cérémonie d'ouverture. Avec plus de 1 000 cas de Covid par jour à Tokyo, le Japon espère que ces jeux, déjà maussades, ne se transforment pas en catastrophe sanitaire.