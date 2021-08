Jeux paralympiques : Stéphane Houdet, un porte-drapeau qui vise l’or

C'est un cocktail de détermination, d'humour et de travail qui l'ont mené là où il est. Stéphane Houdet est numéro 6 mondial de tennis-fauteuil. Chaque jour, et jusqu'à la veille de son départ à Tokyo, il s'est entraîné, notamment dans une salle de 120 m 2 où le niveau d'oxygène a été abaissé. Le but était de reproduire parfaitement des conditions de haute montagne pour que le moindre effort soit difficile. Cyril, le préparateur physique de Stéphane ne le lâche pas du regard. Il ne pourra pas faire le voyage jusqu'au Japon. Son objectif est de rendre le joueur de tennis-fauteuil autonome malgré le handicap. À 26 ans, Stéphane Houdet perd sa jambe dans un accident de moto. Après avoir pratiqué le tennis debout étant adolescent, il recommence ce sport à 35 ans, en fauteuil. Et à 50 ans, l'homme est plus compétiteur que jamais. Cette année, il sera porte-drapeau. Cet honneur ne lui fait pas oublier son objectif, ramener l'or. Jeudi dernier, la délégation paralympique s'est envolée pour Tokyo. Et Marie, son épouse, aurait aimé être du voyage. Elle espère que son mari lui annonce une médaille.