Jeux vidéos : 37 millions d'accros

Des jeux à profusion en rayon, des consoles toujours plus performantes... Si vous pensez que l'industrie du jeu vidéo se limitait à ça, vous vous trompez. Le secteur a multiplié les nouveaux services pour toucher tous les budgets. Dans l'une des salles de jeu qui poussent un peu partout dans l'Hexagone, des étudiants ont payé douze euros chacun pour y accéder pendant deux heures. Tombé dans l'oubli dans les années 2 000, le concept séduit à nouveau. En plus des espaces de jeu, il y aussi des écrans géants qui, parfois, retransmettent des compétitions des jeux vidéo. Une soirée de match, le public est en extase et l'ambiance électrique. Quand certains paient un peu à chaque fois qu'ils jouent, d'autres comme Rachel, une fois par an. Elle débourse 60 euros, le prix d'un abonnement pour avoir accès à quatre jeux par mois. Pour elle, c'est rentable, car 60 euros, c'est le prix moyen pour un jeu neuf. Sony, Microsoft, Nintendo... Tous les géants de cette industrie proposent des abonnements aujourd'hui. Quant à Candice, elle dépense 80 euros par an dans les jeux vidéo. Ce n'est pas pour elle, mais pour son fils. Pourtant, le jeu auquel il joue est gratuit. Ce qu'il achète, ce sont des costumes pour son personnage. Il débourse donc cinq euros en moyenne pour ressembler à ses héros préférés comme Iron Man, Spider-Man ou Captain America. Les micro-transactions dans les jeux gratuits constituent une mine d'or pour l'industrie du jeu vidéo. TF1 | Reportage J. Jarrion, J.P. Hequettte