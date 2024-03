JO 2024 : 20 000 bénévoles à Paris

Pour beaucoup, ce rassemblement marque le début des Jeux olympiques et paralympiques. La preuve, ils sont venus de partout pour y assister. Dans l'après-midi de ce 23 mars, 20 000 volontaires étaient réunis à l'Ouest de Paris. Au total, 45 000 ont été retenus pour les Jeux. Autant d'hommes que de femmes, et on sait depuis aujourd'hui qu'ils sont assez jeunes, un tiers a moins de 25 ans. Sur scène, la révélation que tous attendaient, c'est la tenue qu'ils porteront cet été. Chaque bénévole recevra quinze vêtements, notamment quatre tee-shirts, deux pantalons modulables en short, un coupe-vent, des chaussettes, des chaussures et un bob rose. La moitié de l'équipement est fabriqué au Vietnam et l'autre moitié en France, notamment dans une usine marseillaise, où 40 salariés œuvrent sur cet uniforme depuis plusieurs mois, en secret. La pièce principale des tenues est le tee-shirt à rayures façon marinière. Cette après-midi, Séverine semble plutôt séduite. Les volontaires recevront la panoplie complète à partir du mois de mai, puis ils l'arboreront pour la première fois le 26 juillet, pour la cérémonie d'ouverture des JO. TF1 | Reportage Q. Fichet, A. Ponsar, M. Bornet