JO 2024 : à quoi ressembleront les tenues des sportifs français ?

Blazer chapeau pour les hommes pour les JO de 2008 et blazer béret pour les femmes... À chaque jeu sa petite touche. Et 2024 sera l'année du bob. Ça plaît aux athlètes. Ils sont très contents de porter ce style de chapeau tendance. L'idée vient d'un jeune créateur choisi pour dessiner toutes les tenues de l'Équipe de France. Stéphane Ashpool est plus habitué à habiller les rappeurs que les sportifs. Des plumes orneraient les maillots des gymnastes. Mais le choix n'est pas validé, car il n'est pas très pratique pour la compétition. En attendant, nous avons demandé l'avis de certains athlètes au centre d'entraînement de l'INSEP. Rebecca Castaudi fait du pentathlon, et la tenue que nous lui avons montrée n'est pas pour elle, pourtant, elle l'aime. Tenus d'entraînement, accessoires... Certaines créations séduisent comme ce costume de cérémonie qu'on voit dans la vidéo en tête de cet article. CyrénaSamba-Mayela, équipe de France d'athlétisme l'adore. D'autant qu'il faut briller aussi à la cérémonie d'ouverture. Il ne reste plus que 500 jours à attendre pour impressionner lors du défilé, mais dans les compétitions. TF1 | Reportage D. Piereschi, M.L. Bonnemain, G. Parrot