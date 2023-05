JO 2024 : incompréhension face aux prix exorbitants des places

Franck Blanchet, coach sportif, balaie son écran sans jamais s’y arrêter avec ses doigts. Il rêvait d'assister aux Jeux olympiques en métropole, mais le prix des places encore disponible ce mardi matin, l'a découragé. Pourtant, des places premiers prix, il en reste encore. En particulier dans les stades où de nombreux matchs de football sont organisés, comme à Nice par exemple. En rouge sur l'image, il y a les places les moins chères, à moins de 30 euros, en bleu foncé, ce sont les plus chères, jusqu'à 100 euros, environ le même nombre de place. Mais dans d'autres sports, comme en athlétisme, les places les moins chères, entre 24 et 125 euros, sont peu nombreuses, contrairement à celle facturées jusqu'à 980 euros marqués en bleu foncé à l'image. Même chose en gymnastique ou en handball, sur les images, les places les moins chères en rouge semblent quasiment inexistantes. La conséquence de ce choix, c’est la question qu’on a posée directement au comité d'organisation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, M. Chaize, J.M. Bogayoko