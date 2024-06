JO 2024 : la chasse aux faux taxis pour protéger les touristes

Gare du Nord à Paris, à peine descendu du train, nous sommes accostés par un homme. Nous lui demandons son tarif pour une course de neuf kilomètres dans la capitale. Le prix s'élève à 45 euros de plus que le tarif réglementé. L'homme est en réalité un chauffeur clandestin sans licence. Il justifie ses tarifs mirobolants par une prise en charge immédiate et nous décourage d'aller faire la queue pour un vrai taxi. Il est désormais impossible de les rater, les faux chauffeurs agissent à la vue de tous. Une concurrence illégale dénoncée par les professionnels du secteur. Pourtant, la police possède une unité spécialisée, des agents en civil qui traquent les faux taxis. À l'approche des Jeux olympiques, les contrôles s'intensifient. Après les aéroports et les gares, ces policiers vont patrouiller autour de sites olympiques. Mais la surveillance devra aussi se faire sur Internet. Les faux chauffeurs trompent leur client en usurpant le nom de vraies compagnies de taxi. Leur principale victime est le leader G7. En tapant son nom sur Internet, plusieurs faux sites apparaissent. Pour que l'illusion soit parfaite, certains reproduisent à l'identique l'interface de la plateforme. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Chevreton, M. Bornet