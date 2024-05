JO 2024 : la flamme vogue vers Marseille

Sa course est lancée. Le Belem fait ses adieux à Athènes, dans la fin de matinée du 27 avril. C'est la première fois que la flamme olympique quitte la Grèce par la mer et c'est sûrement la première fois aussi que des marins sont à ce point heureux de voir une flamme arriver à bord d'un voilier. C'est un embarquement réussi et très émouvant pour le président du Comité des JO de Paris. Au bord d'un navire bardé de cordages et de toits inflammables, d'habitude, on évite. C'est d'ailleurs pour cela que le feu olympique voyage dans une petite lanterne fermée, et plus sur une torche. Au début d'un voyage de douze jours, la flamme n'est pas seule, trois gardiens et ses seize jeunes Français, qui vont la raviver pendant toute la traversée. Des jeunes qui vont découvrir la vie à bord d'un navire, à commencer par les espaces réduits et la proximité des voisins. Mais ils l'aiment déjà, leur nouvelle maison. Surtout quand ils aperçoivent une réplique de Trière, redoutable navire qui a fait la puissance des cités grecques antiques. Le Belem a quitté Athènes en direction d'une autre ville fondée par les Grecques, il y a plus de 2 500 ans, Marseille. TF1 | Reportage F. Litzler, S. Millanvoye