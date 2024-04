JO 2024 : qui va surveiller les plages ?

Leur été sera dédié aux Jeux olympiques. Des CRS seront mobilisés partout d'où se tiendront les épreuves et donc absents des plages. Il n'y aura donc pas de policiers nageurs sauveteurs, habituellement présents sur tout le littoral pendant la saison estivale. En Gironde, par exemple, la majorité des postes de secours du département sont normalement composés d'un tiers de CRS et deux tiers de sauveteurs civils. Ils étaient 45 en Gironde l'été dernier, aucun pour la saison 2024. Un changement de taille qui passe mal pour le maire de Lège-Cap-Ferret où la population est multipliée par dix, l'été. Pour assurer la surveillance des baigneurs, malgré tout, la municipalité a décidé de recruter huit maîtres-nageurs sauveteurs supplémentaires. Ce ne sont pas des policiers mais de simples sauveteurs. Alors, le référent sécurité des plages de la commune, lui-même CRS pendant 35 ans, s'inquiète d'un délai d'intervention plus long en cas de problème. Contactée, la préfecture de la Gironde assure que le département ne sera pas délaissé au profit des JO, mais que les dispositifs de sécurité sont encore à l'étude. À 900 km de là, à Fort-Mahon-Plage (Somme), les centaines d'hectares du massif dunaire qui entourent la ville sont habituellement surveillées par la garde républicaine chaque été. Pour cette année 2024, le maire craint que les gendarmes à cheval soient, eux aussi, réquisitionnés pour les JO. Alors, il réfléchit déjà à une alternative. Mais pour pouvoir verbaliser, les civils doivent être assermentés. Le maire envisage d'en faire la demande pour les cavaliers du centre équestre de la commune qui patrouillerait dans le massif. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Rey, F. Amzel